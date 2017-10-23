В Харькове мужчина устроил перестрелку, убегая от полиции

MIGnews.com.ua

Мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции в Харькове после того, как они попросили его предъявить документы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 октября, приблизительно в 12:00 на перекрестке улиц Чеботарская и Малиновского, когда патрульные остановили подозрительного прохожего, попросив его показать документы. Мужчина начал убегать и три раза выстрелил в правоохранителей из пневматического пистолета, который был при нем.

Патрульные предупредили преступника выстрелом в воздух, но он никак не отреагировал. После этого полицейские выстрелили в его сторону. Мужчина получил ранение, затем его задержали и доставили в медицинское учреждение.

Правонарушителем оказался безработный житель Луганской области в возрасте 31 года, которого уже судили ранее за разбой и незаконное обращение с оружием.

Также в его сумке нашли медицинские печати, бахилы и черную шапку.

В настоящее время ему объявили подозрение, досудебное расследование продолжается. Также следователи прокуратуры Харьковской области проверяют, было ли использование оружия полицейскими правомерно.