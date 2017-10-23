В Харькове мужчина устроил перестрелку, убегая от полиции

Мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции в Харькове после того, как они попросили его предъявить документы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Инцидент произошел в воскресенье, 22 октября, приблизительно в 12:00 на перекрестке улиц Чеботарская и Малиновского, когда патрульные остановили подозрительного прохожего, попросив его показать документы. Мужчина начал убегать и три раза выстрелил в правоохранителей из пневматического пистолета, который был при нем.
Патрульные предупредили преступника выстрелом в воздух, но он никак не отреагировал. После этого полицейские выстрелили в его сторону. Мужчина получил ранение, затем его задержали и доставили в медицинское учреждение.
Правонарушителем оказался безработный житель Луганской области в возрасте 31 года, которого уже судили ранее за разбой и незаконное обращение с оружием.
Также в его сумке нашли медицинские печати, бахилы и черную шапку.
В настоящее время ему объявили подозрение, досудебное расследование продолжается. Также следователи прокуратуры Харьковской области проверяют, было ли использование оружия полицейскими правомерно.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, лидер добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский рассказал, что ему пришлось открыть стрельбу из травматического оружия в субботу, 21 октября, около станции метро Академгородок по причине принудительного выселения жителей общежития.