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Митинг под Радой: нардеп Соболев избил одного из активистов
23.10.2017 12:56

Митинг под Радой: нардеп Соболев избил одного из активистов  Видеорепортаж

Народный депутат Украины Егор Соболев избил одного из участников акции протеста под Верховной Радой. Об этом сообщил волонтер Мирослав Олешко на своей странице в Facebook.

По полученным данным, инцидент произошел после того, как мужчина пытался пронести под парламент палатку. Это услышал народный избранник Соболев и набросился на активиста с кулаками.

"Егор Соболев избил человека, который также митинговал под Верховной Радой. Избивать начал на словах, когда мужчина сказал: "Я провокатор?! Я в аэропорту воевал!". Оказывается, палатки можно заносить только своим. А если заносит кто-то другой, то его ждет разбитое лицо от рук народного депутата", - отметил Олешко.

Он также сообщил, что в настоящее время проверяется информация о том, действительно ли избитый мужчина воевал в АТО.

"Есть видео, на котором избитый человек ругался пару дней назад на нацгвардейцев и полицейских", - подчеркнул Олешко.   

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, неизвестные в масках начали разбирать брусчатку на месте акции протеста под Верховной Радой Украины.

Теги материала: Верховная Рада, акция протеста, Егор Соболев, потасовка
Новости СМИ2
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