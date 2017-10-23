Митинг под Радой: нардеп Соболев избил одного из активистов

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины Егор Соболев избил одного из участников акции протеста под Верховной Радой. Об этом сообщил волонтер Мирослав Олешко на своей странице в Facebook.

По полученным данным, инцидент произошел после того, как мужчина пытался пронести под парламент палатку. Это услышал народный избранник Соболев и набросился на активиста с кулаками.

"Егор Соболев избил человека, который также митинговал под Верховной Радой. Избивать начал на словах, когда мужчина сказал: "Я провокатор?! Я в аэропорту воевал!". Оказывается, палатки можно заносить только своим. А если заносит кто-то другой, то его ждет разбитое лицо от рук народного депутата", - отметил Олешко.

Он также сообщил, что в настоящее время проверяется информация о том, действительно ли избитый мужчина воевал в АТО.

"Есть видео, на котором избитый человек ругался пару дней назад на нацгвардейцев и полицейских", - подчеркнул Олешко.