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В детском саду Ивано-Франковска отравилось 12 человек
23.10.2017 11:47

В детском саду Ивано-Франковска отравилось 12 человек

Дети и сотрудники дошкольного учебного заведения № 30 "Ласточка" в Ивано-Франковске отравились. Об этом сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

"В детское отделение № 3 ОКИБ г. Ивано-Франковска с диагнозом - острый гастроэнтероколит (пищевое отравление) поступили 12 человек, в том числе девять детей", - говорится в сообщении.

Также среди пострадавших трое работников детского сада.

В настоящее время они находятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 20 октября, во Львове число пострадавших в результате массового отравления достигло 21 человека.

Напомним, что на территории Донецкой области случилось массовое отравление учеников Краматорской школы, возраст которых от 6 до 15 лет.

Теги материала: Ивано-Франковск, отравление, детский сад, дети
Новости СМИ2
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