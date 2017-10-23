В детском саду Ивано-Франковска отравилось 12 человек

MIGnews.com.ua

Дети и сотрудники дошкольного учебного заведения № 30 "Ласточка" в Ивано-Франковске отравились. Об этом сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

"В детское отделение № 3 ОКИБ г. Ивано-Франковска с диагнозом - острый гастроэнтероколит (пищевое отравление) поступили 12 человек, в том числе девять детей", - говорится в сообщении.

Также среди пострадавших трое работников детского сада.

В настоящее время они находятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 20 октября, во Львове число пострадавших в результате массового отравления достигло 21 человека .