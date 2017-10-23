Полиция открыла уголовное дело по факту избиения Лозового

По факту избиения народного депутата украины Андрея Лозового открыли уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
В правоохранительных органах отметили, что уголовное дело открыто по ч.1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины.
Также сообщается, что об инциденте сообщили в Сколевское отделение полиции в 18:52. Житель райцентра Сколе, позвонивший в полицию. рассказал, что в селе Хащованя Сколевского района работники одного из комплексов отдыха нанесли телесные повреждения народному депутату.
Предварительно установлено, что парламентарий 22 октября находился на встрече с избирателями в Народном доме "Просвита" села Хащованя.
"Около 18:25 в ходе встречи с общественностью в помещении "Народного дома" произошел словесный конфликт между 37-летним жителем Сколевского района и народным депутатом", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 22 октября, во Львовской области избили народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.