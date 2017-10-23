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ОБСЕ: Боевики обустроили новые позиции вблизи Васильевки
23.10.2017 11:10

ОБСЕ: Боевики обустроили новые позиции вблизи Васильевки

Новые позиции представителей незаконных вооруженных формирований были обнаружены беспилотником ОБСЕ в районе оккупированного поселка Васильевка. Речь об этом идет в отчете СММ ОБСЕ.

По полученным данным, беспилотник зафиксировал четыре свежевыкопанные траншеи боевиков в районе водонасосной станции в 2,5 км к юго-западу от оккупированного села Васильевка, которое находится в 20 км к северу от Донецка.

"Одна траншея с бруствером, направленным на восток, находилась приблизительно в 500 м к западу от насосной станции, еще одна с бруствером в западном направлении - на расстоянии около 120 м к югу, третья с бруствером на юго-запад - приблизительно в 300 м к северо-западу, а четвертая с бруствером на запад находилась примерно в 700 м к северу", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ подчеркнули, что во время проведения предыдущего воздушного наблюдения (8 августа 2017 года, - ред.) этих траншей не было.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представители незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции в течение прошедших суток, 23 октября.

Теги материала: АТО, Донбасс, наблюдатели, ОБСЕ, боевики
Новости СМИ2
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