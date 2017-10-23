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В Киеве перевернулся грузовик после столкновения с маршруткой
23.10.2017 11:06

В Киеве перевернулся грузовик после столкновения с маршруткой  Фоторепортаж

Авария с участием грузовика и маршрутного такси произошла на Кольцевой дороге в Киеве. Об этом сообщает Эспрессо.

Инцидент случился на дороге в направлении Одесской площади перед Жулянским путепроводом.

Свидетели дорожно-транспортного происшествия рассказали, что водитель маршрутки подрезал грузовик. После этого фура догнала маршрутное такси и въехала в его заднюю часть. Мужчина, находившийся за рулем, вывернул руль вправо, спровоцировав опрокидывание грузовика, чтобы избежать большего количества жертв.

Отмечается, что из-за аварии пострадали восемь человек. Трех из них госпитализировали в медицинское учреждение, еще пятерым помогли на месте.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 22 октября, в центре Львова автомобиль BMW сбил несовершеннолетнего пешехода.

Теги материала: Киев, ДТП, грузовик, маршрутка, пострадавшие, фото
Новости СМИ2
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