В Киеве перевернулся грузовик после столкновения с маршруткой

Авария с участием грузовика и маршрутного такси произошла на Кольцевой дороге в Киеве. Об этом сообщает Эспрессо.
Инцидент случился на дороге в направлении Одесской площади перед Жулянским путепроводом.
Свидетели дорожно-транспортного происшествия рассказали, что водитель маршрутки подрезал грузовик. После этого фура догнала маршрутное такси и въехала в его заднюю часть. Мужчина, находившийся за рулем, вывернул руль вправо, спровоцировав опрокидывание грузовика, чтобы избежать большего количества жертв.
Отмечается, что из-за аварии пострадали восемь человек. Трех из них госпитализировали в медицинское учреждение, еще пятерым помогли на месте.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 22 октября, в центре Львова автомобиль BMW сбил несовершеннолетнего пешехода.