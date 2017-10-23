В Киеве перевернулся грузовик после столкновения с маршруткой

MIGnews.com.ua

Авария с участием грузовика и маршрутного такси произошла на Кольцевой дороге в Киеве. Об этом сообщает Эспрессо .

Инцидент случился на дороге в направлении Одесской площади перед Жулянским путепроводом.

Свидетели дорожно-транспортного происшествия рассказали, что водитель маршрутки подрезал грузовик. После этого фура догнала маршрутное такси и въехала в его заднюю часть. Мужчина, находившийся за рулем, вывернул руль вправо, спровоцировав опрокидывание грузовика, чтобы избежать большего количества жертв.

Отмечается, что из-за аварии пострадали восемь человек. Трех из них госпитализировали в медицинское учреждение, еще пятерым помогли на месте.