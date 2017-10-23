В СИЗО в Одессе скончался уже третий заключенный за месяц

MIGnews.com.ua

Еще один человек скончался в СИЗО в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По полученным данным, умершему мужчине было 43 года. Во время пребывания в СИЗО ему стало плохо и его доставили в медицинское учреждение. Там ему оказали неотложную помощь, однако это не помогло мужчине.

Предварительные данные показывают, что мужчина умер в результате тромбоэмболии легочной артерии.

По факту смерти мужчины открыто уголовное производство по ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть" и ст. 140 (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что истинные причины смерти мужчины покажет судебно-медицинская экспертиза.