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В Японии бушует мощный тайфун, есть жертвы
23.10.2017 10:26

В Японии бушует мощный тайфун, есть жертвы  Видеорепортаж

Тайфун "Лан" унес жизни пяти человек в Японии. Об этом сообщает Kyodo News.

На западе страны стихия стала причиной сильных дождей, в настоящее время тайфун достиг тихоокеанского побережья центральной части Японии. Представители Японского метеорологического агентства считают, что он ослабнет до экстратропического циклона вечером в понедельник, 23 октября, к востоку от Хоккайдо.

В результате стихии пострадали приблизительно 90 человек. Из прибрежных районов уже эвакуировали население.

Из-за мощного тайфуна был нарушен график поездов, компании Japan Airlines и All Nippon Airways отменили как минимум 100 рейсов в понедельник, что затронуло более 25 тысяч пассажиров. Всего в стране отменили около 300 рейсов.

Также сообщается, что "Лан" сопровождается сильными ветрами и дождями, вызывает наводнения и оползни на тихоокеанском побережье.

Как сообщал MIGnews.com.ua, власти китайской провинции Гуандун эвакуировали почти 37 тысяч человек в связи с приближением тропического шторма Ханун.

Теги материала: Япония, тайфун, смерть, пострадавшие, авиарейс, эвакуация, видео
Новости СМИ2
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