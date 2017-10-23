В Японии бушует мощный тайфун, есть жертвы

MIGnews.com.ua

Тайфун "Лан" унес жизни пяти человек в Японии. Об этом сообщает Kyodo News .

На западе страны стихия стала причиной сильных дождей, в настоящее время тайфун достиг тихоокеанского побережья центральной части Японии. Представители Японского метеорологического агентства считают, что он ослабнет до экстратропического циклона вечером в понедельник, 23 октября, к востоку от Хоккайдо.

В результате стихии пострадали приблизительно 90 человек. Из прибрежных районов уже эвакуировали население.

Из-за мощного тайфуна был нарушен график поездов, компании Japan Airlines и All Nippon Airways отменили как минимум 100 рейсов в понедельник, что затронуло более 25 тысяч пассажиров. Всего в стране отменили около 300 рейсов.

Также сообщается, что "Лан" сопровождается сильными ветрами и дождями, вызывает наводнения и оползни на тихоокеанском побережье.