Из-за атаки смертника в Нигерии погибли 13 человек

Террорист-смертник совершил атаку в нигерийском городе Майдугури в северо-восточной части страны, в результате чего погибли 13 человек. Об этом сообщает Reuters.
Еще пять человек были ранены из-за взрыва. Инцидент произошел в районе, где находился лагерь беженцев, которые бежали от преследования террористической группировки "Боко Харам".
Известно, что "Боко Харам" является радикальной исламистской группировкой, главной целью которой поставлено введение шариата на всей территории Нигерии и искоренение западного образа жизни.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Афганистане в результате нападений террористов-смертников на мечети погибли, по меньшей мере, 72 человек. Местные власти рассказали, что мишенью был командир, который воюет против талибов и на момент взрыва находился в мечети.