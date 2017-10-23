Из-за атаки смертника в Нигерии погибли 13 человек

MIGnews.com.ua

Террорист-смертник совершил атаку в нигерийском городе Майдугури в северо-восточной части страны, в результате чего погибли 13 человек. Об этом сообщает Reuters .

Еще пять человек были ранены из-за взрыва. Инцидент произошел в районе, где находился лагерь беженцев, которые бежали от преследования террористической группировки "Боко Харам".

Известно, что "Боко Харам" является радикальной исламистской группировкой, главной целью которой поставлено введение шариата на всей территории Нигерии и искоренение западного образа жизни.