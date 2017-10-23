Штаб АТО: За сутки один украинский военный получил ранения

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции в течение прошедших суток, 23 октября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении в конце суток боевики обстреляли позиции военных Вооруженных сил Украины около Авдеевки и шахты Бутовка из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Опорные пункты возле Каменки они более часа обстреливали из противотанковых гранатометов и БМП.

На приморском направлении российско-оккупационные войска открыли огонь из пулеметов недалеко от Широкино и Старогнатовки, из гранатометов - у Водяного.

На луганском направлении вечером незаконные вооруженные формирования почти полтора часа обстреливали позиции сил АТО в районе Крымского из минометов 82 мм, автоматических и противотанковых гранатометов.

Украинские военнослужащие восемь раз использовали оружие на поражение противника, отвечая на провокации врага.

Один боец получил ранения в результате боевых действий.