На Филиппинах произошло мощное землетрясение

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 22 октября, на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 5,4 по шкале РИхтера, сообщает УНН .

По данным Геологической службы США, подземные толчки зафиксированы в 22.21 по местному времени.

Стоит отметить, что эпицентр землетрясения располагался в двух километрах к юго-востоку от города Путол и в 50 километрах к северо-западу от столицы страны Манилы, а очаг землетрясения залегал на глубине 203 километров.

Кроме этого, на данный момент информации о погибших, пострадавших и разрушениях не поступало.