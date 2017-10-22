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На Филиппинах произошло мощное землетрясение
22.10.2017 21:55

На Филиппинах произошло мощное землетрясение

В воскресенье, 22 октября, на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 5,4 по шкале РИхтера, сообщает УНН.

По данным Геологической службы США, подземные толчки зафиксированы в 22.21 по местному времени.

Стоит отметить, что эпицентр землетрясения располагался в двух километрах к юго-востоку от города Путол и в 50 километрах к северо-западу от столицы страны Манилы, а очаг землетрясения залегал на глубине 203 километров.

Кроме этого, на данный момент информации о погибших, пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, землетрясение, магнитуда которого составила 5,6 баллов по шкале Рихтера, зафиксировали у берегов островов Тонго в Тихом океане.

 

Теги материала: землетрясение, Филлипины, магнитуда
Новости СМИ2
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