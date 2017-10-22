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Во Львовской области избили нардепа-"радикала" Лозового
22.10.2017 21:31

Во Львовской области избили нардепа-"радикала" Лозового

В воскресенье, 22 октября, во Львовской области избили народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.  Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По данным источника, инцидент произошел в селе Хащованная Сколевского района возле комплекса отдыха "Берлога". Депутат  приехал в этот район на встречу с избирателями.

Зинкевич рассказал, что конфликт произошел якобы из-за чужой собаки породы французский бульдог, которую подобрала охрана Лозового и по которую "приехали к охране и самого Лозового, чтобы забрать собаку".

Стоит отметить, что Лозовый обратился с заявлением в полицию об этом происшествии.

Кроме этого, чуть позже депутат сам прокомментировал ситуацию и отметил, что с ним все хорошо.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в кулуарах Верховной Рады Украины народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк избил журналиста Василия Крутчака.

Теги материала: избиение, депутат, радикал, Львовская область
Новости СМИ2
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