Во Львовской области избили нардепа-"радикала" Лозового

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 22 октября, во Львовской области избили народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По данным источника, инцидент произошел в селе Хащованная Сколевского района возле комплекса отдыха "Берлога". Депутат приехал в этот район на встречу с избирателями.

Зинкевич рассказал, что конфликт произошел якобы из-за чужой собаки породы французский бульдог, которую подобрала охрана Лозового и по которую "приехали к охране и самого Лозового, чтобы забрать собаку".

Стоит отметить, что Лозовый обратился с заявлением в полицию об этом происшествии.

Кроме этого, чуть позже депутат сам прокомментировал ситуацию и отметил, что с ним все хорошо.