Во Львовской области избили нардепа-"радикала" Лозового

В воскресенье, 22 октября, во Львовской области избили народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.
По данным источника, инцидент произошел в селе Хащованная Сколевского района возле комплекса отдыха "Берлога". Депутат приехал в этот район на встречу с избирателями.
Зинкевич рассказал, что конфликт произошел якобы из-за чужой собаки породы французский бульдог, которую подобрала охрана Лозового и по которую "приехали к охране и самого Лозового, чтобы забрать собаку".
Стоит отметить, что Лозовый обратился с заявлением в полицию об этом происшествии.
Кроме этого, чуть позже депутат сам прокомментировал ситуацию и отметил, что с ним все хорошо.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в кулуарах Верховной Рады Украины народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк избил журналиста Василия Крутчака.