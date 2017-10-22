В воскресенье, 22 октября, в Великобритании вооруженный мужчина взял в заложники людей в развлекательном центре, сообщает Укринформ.
Стоит отметить, что инцидент произошел в городе Нанитон.
По данным источника, мужчина удерживает заложников в боулинг-клубе. Свидетели, которые в момент захвата заложников находились в соседнем кинотеатре, говорят, что показ фильмов был приостановлен, а двери заперли.
Кроме этого, на месте работает полиция, которая оцепила район и рекомендовала жителям избегать места происшествия. Территория вокруг здания перекрыта и над зоной инцидента кружит полицейский вертолет.
В полиции утвержают, что этот случай не связан с терроризмом.
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