Легковушка наехала на подростка в центре Львова

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 22 октября, в центре Львова автомобиль BMW сбил несовершеннолетнего пешехода. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

По данным местной полиции, авария произошла на улице Дорошенко.

"Полицейские предварительно выяснили, что около 18.30 водитель автомобиля BMW X5, 42-летний львовянин, совершил наезд на 14-летнего пешехода", - отметили правохранители.

Стоит отметить, что в результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был дотавлен в больницу с переломом ноги. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Кроме этого, решается вопрос об открытии уголовного производства