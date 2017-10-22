Легковушка наехала на подростка в центре Львова

В воскресенье, 22 октября, в центре Львова автомобиль BMW сбил несовершеннолетнего пешехода. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
По данным местной полиции, авария произошла на улице Дорошенко.
"Полицейские предварительно выяснили, что около 18.30 водитель автомобиля BMW X5, 42-летний львовянин, совершил наезд на 14-летнего пешехода", - отметили правохранители.
Стоит отметить, что в результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был дотавлен в больницу с переломом ноги. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Кроме этого, решается вопрос об открытии уголовного производства
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