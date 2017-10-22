Штаб АТО: В течение дня боевики пять раз нарушили перемирие

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 22 октября, ситуация в зоне АТО оставалась неспокойной, боевики пять раз нарушили перемирие,в результате чего один украинский боец ​​получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаб АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении оккупанты открыли огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Шумив. В ответ украинские военные применили стрелковое оружие на поражение.

Кроме этого, днем ​​под огнем противника оказались защитники Авдеевки.

На луганском направлении пророссийские наемники дважды били из автоматических гранатометов неподалеку Станицы Луганской. Этм же оружием боевики обстреляли подступы к Водяного, что на приморском направлении.