Штаб АТО: В течение дня боевики пять раз нарушили перемирие

В воскресенье, 22 октября, ситуация в зоне АТО оставалась неспокойной, боевики пять раз нарушили перемирие,в результате чего один украинский боец получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаб АТО на своей странице в Facebook.
На донецком направлении оккупанты открыли огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Шумив. В ответ украинские военные применили стрелковое оружие на поражение.
Кроме этого, днем под огнем противника оказались защитники Авдеевки.
На луганском направлении пророссийские наемники дважды били из автоматических гранатометов неподалеку Станицы Луганской. Этм же оружием боевики обстреляли подступы к Водяного, что на приморском направлении.
Как сообщал MIGnews.com.ua,по состоянию на пятницу, 20 октября, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной, но контролируется ВС Украины.