Смертельное ДТП в Харькове: водитель Volkswagen Touareg озвучил свою позицию

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 22 октября, стало известно, что второй участник резонансного ДТП на улице Сумской в Харькове - водитель автомобиля Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов сейчас проходит курс лечения в больнице, сообщает Сегодня .

По данным источника, все общение Дронов осуществляет через адвоката Сергея Перепелицу, который представляет его интересы в этом вопросе. Первичные показания водитель уже дал и сотрудничать дальше, но сначала нужно прийти в себя после аварии.

"Мы должны дождаться результатов следственных экспертиз. Но в любом случае у нас есть своя позиция, и мы готовы ее отстаивать. Перед маневром Дронов убедился, что впереди автомобилей нет, и он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток", - правозащитник.