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Смертельное ДТП в Харькове: водитель Volkswagen Touareg озвучил свою позицию
22.10.2017 18:38

Смертельное ДТП в Харькове: водитель Volkswagen Touareg озвучил свою позицию

В воскресенье, 22 октября, стало известно, что второй участник резонансного ДТП на улице Сумской в Харькове - водитель автомобиля Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов сейчас проходит курс лечения в больнице, сообщает Сегодня.

По данным источника, все общение Дронов осуществляет через адвоката Сергея Перепелицу, который представляет его интересы в этом вопросе. Первичные показания водитель уже дал и сотрудничать дальше, но сначала нужно прийти в себя после аварии.

"Мы должны дождаться результатов следственных экспертиз. Но в любом случае у нас есть своя позиция, и мы готовы ее отстаивать. Перед маневром Дронов убедился, что впереди автомобилей нет, и он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток", - правозащитник.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж заявил, что водитель автомобиля Lexus, которая сбила людей на тротуаре в Харькове, отказалась давать показания.

Теги материала: автомобиль, ДТП, версия
Новости СМИ2
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