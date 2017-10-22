В Малайзии из-за оползня погибли не менее 11 человек

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 22 октября, в Малайзии в результате оползня на строительной площадке погибли не менее 11 рабочих и еще трое считаются пропавшими без вести, сообщает Укринформ .

Стоит отметить, что инцидент произошел на строительной площадке в городе Джорджтаун.

Кроме этого, сотрудники пожарной службы идентифицировали тела жертв. Погибшими оказались рабочие из Индонезии, Бангладеш, Мьянмы и Пакистана.

Причины оползня еще неизвестны.

По данным источника, местные жители и активисты ранее протестовали против строительства объектов в этом районе.