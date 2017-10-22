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В Малайзии из-за оползня погибли не менее 11 человек
22.10.2017 16:32

В Малайзии из-за оползня погибли не менее 11 человек

В воскресенье, 22 октября, в Малайзии в результате оползня на строительной площадке погибли не менее 11 рабочих и еще трое считаются пропавшими без вести, сообщает Укринформ.

Стоит отметить, что инцидент произошел на строительной площадке в городе Джорджтаун.

Кроме этого, сотрудники пожарной службы идентифицировали тела жертв. Погибшими оказались рабочие из Индонезии, Бангладеш, Мьянмы и Пакистана.

Причины оползня еще неизвестны.

По данным источника, местные жители и активисты ранее протестовали против строительства объектов в этом районе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Мьянме с радаров исчез самолет, на борту которого находилось 116 человек. По предварительным данным, среди 116 человек были 105 пассажиров и 11 членов экипажа. В Мьянме в течение шести дней проходит поисковая операция после крушения военного самолета, на борту которого находились 122 человека. Спасателям уже удалось обнаружить тела 62 погибших, в том числе, тела девяти детей. 

Теги материала: оползень, Малайзия, жертвы
Новости СМИ2
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