В столице собака стала виновницей тройного ДТП. ВИДЕО

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 22 октября, на улице Борщаговской в Киеве случилось крупное дорожно-транспортное происшествие, во время которого машина марки Toyota по вине собаки въехала в два автомобиля, которые стояли радом. Об аварии сообщил в эфире украинский телеканал NewsOne .

По информации корреспондента, мужчина, сидевший за рулем машины Toyota, ехал по направлению из центра города, во время чего на проезжую часть выскочил пес, предварительно, лабрадор на поводке.

Отмечается, что мужчина пытался избежать столкновения, однако ему это не удалось. Он сбил собаку, после чего ударился автомобилем об отбойник и врезался в стоящие рядом автомобили марок Hyundai Tuscon и Renault (забрендированный под Uber).

Вследствие аварии пострадала только собака, в машине сработали подушки безопасности, однако, предварительно, пассажирка Toyota получила перелом пальца руки.