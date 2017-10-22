Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В столице собака стала виновницей тройного ДТП. ВИДЕО
22.10.2017 14:46

В столице собака стала виновницей тройного ДТП. ВИДЕО  Видеорепортаж

В воскресенье, 22 октября, на улице Борщаговской в Киеве случилось крупное дорожно-транспортное происшествие, во время которого машина марки Toyota по вине собаки въехала в два автомобиля, которые стояли радом.  Об аварии сообщил в эфире украинский телеканал NewsOne.

По информации корреспондента, мужчина, сидевший за рулем машины Toyota, ехал по направлению из центра города, во время чего на проезжую часть выскочил пес, предварительно, лабрадор на поводке.

Отмечается, что мужчина пытался избежать столкновения, однако ему это не удалось. Он сбил собаку, после чего ударился автомобилем об отбойник и врезался в стоящие рядом автомобили марок Hyundai Tuscon и Renault (забрендированный под Uber).

Вследствие аварии пострадала только собака, в машине сработали подушки безопасности, однако, предварительно, пассажирка Toyota получила перелом пальца руки.

 

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве на проспекте Лобановского произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулись два легковых автомобиля, вследствие чего были травмированы двое детей. Участниками аварии стали автомобили марок Volkswagen и Hyundai. 

Теги материала: авария, ДТП, видео, собака, столкновение, КПИ
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Смертельное ДТП в Харькове: в полиции рассказали о статусе водителя Volkswagen
Важное
Смертельное ДТП в Харькове: в полиции рассказали о статусе водителя Volkswagen
В столице в результате аварии пострадали двое малолетних детей
Важное
В столице в результате аварии пострадали двое малолетних детей  Фоторепортаж
Штаб АТО: За сутки боевики 14 раз нарушили мирные договоренности на Донбассе
Важное
Штаб АТО: За сутки боевики 14 раз нарушили мирные договоренности на Донбассе  Видеорепортаж
Под Тернополем молоковоз переехал ребенка
Важное
Под Тернополем молоковоз переехал ребенка  Фоторепортаж
В Кении вследствие падения вертолета погибли все пассажиры и пилот
Важное
В Кении вследствие падения вертолета погибли все пассажиры и пилот  Фоторепортаж
Смертельное ДТП в Харькове: в СБУ прокомментировали причастность водителя Touareg к спецслужбе
Важное
Смертельное ДТП в Харькове: в СБУ прокомментировали причастность водителя Touareg к спецслужбе

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017
Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
Эксклюзив  Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
18.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017
Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика