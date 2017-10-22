В Киевской области зарезали ветерана АТО

MIGnews.com.ua

В городе Бровары Киевской области на улице Независимости во время драки был убит мужчина. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, в течение драки потерпевшему нанесли колото-резаные раны, одну из которых - в область сердца. По прибытию полиции была назначена судебно-медицинская экспертиза, в результате которой можно будет установить причину смерти жертвы.

Отмечается, что начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. В данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском лиц, которые совершили преступление, повлекшее за собой смерть мужчины.

Стоит отметить, что по информации издания Киев. Оперативный, жертвой драки стал участник боевых действий, боец 11 батальона Киевская Русь, председатель ОО «Родной край» Руслан Яцюк. Однако, официально информация пока не подтверждена.