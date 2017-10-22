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Задержание командира ОУН в Киеве: Коханивский назвал причину стрельбы
22.10.2017 12:38

Задержание командира ОУН в Киеве: Коханивский назвал причину стрельбы

Лидер добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский рассказал, что ему пришлось открыть стрельбу из травматического оружия в субботу, 21 октября, около станции метро Академгородок по причине принудительного выселения жителей общежития. Об этом глава движения ОУН рассказал в интервью одному из украинских телеканалов.

По словам Николая, он был вынужден стрелять после того, как противник избил его и залил газом, а в теперешнее время он находится в полиции.

"Я сейчас в полиции. Сегодня днем (21 октября - ред.) я шел в общежитие, ко мне пристал некий Руслан Качмала, начал угрожать, унижать, завязалась драка. Я имел с собой травматическое оружие, он (Качмала - ред.) меня бил и залил газом, я вынужден был достать травмат. Немного мне досталось. Это давний конфликт. Они там выселяют жильцов общежития. Он прямо это делает, а мы их защищаем", - объяснил свой поступок командир ОУН.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский был задержан в Киеве в субботу, 21 октября. О задержании сообщила журналистам его жена - Екатерина Коханивская. По словам женщины, ее муж поучаствовал в драке.

Теги материала: ОУН, задержание, стрельба, Киев, Метро, общежитие
Новости СМИ2
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