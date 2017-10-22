Задержание командира ОУН в Киеве: Коханивский назвал причину стрельбы

MIGnews.com.ua

Лидер добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский рассказал, что ему пришлось открыть стрельбу из травматического оружия в субботу, 21 октября, около станции метро Академгородок по причине принудительного выселения жителей общежития. Об этом глава движения ОУН рассказал в интервью одному из украинских телеканалов.

По словам Николая, он был вынужден стрелять после того, как противник избил его и залил газом, а в теперешнее время он находится в полиции.

"Я сейчас в полиции. Сегодня днем (21 октября - ред.) я шел в общежитие, ко мне пристал некий Руслан Качмала, начал угрожать, унижать, завязалась драка. Я имел с собой травматическое оружие, он (Качмала - ред.) меня бил и залил газом, я вынужден был достать травмат. Немного мне досталось. Это давний конфликт. Они там выселяют жильцов общежития. Он прямо это делает, а мы их защищаем", - объяснил свой поступок командир ОУН.