Правительство Мальты заплатит €1 млн за информацию об убийстве журналистки

Представители правительства Мальты заявили о том, что готовы предоставить вознаграждение в сумме 1 миллиона евро за данные о людях, убивших журналистку Дафну Каруану Галицию, расследовавшую вероятные коррупционные связи властей в стране, передает Reuters.
"Это случай чрезвычайной важности, требует чрезвычайных мер", - говорится в заявлении правительства страны, обнародованном изданием.
Кроме того, в заявлении отмечено, что представители власти готовы обеспечить полную безопасность лиц, которые предоставят соответствующую информацию.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, автомобиль журналистки Дафны Каруаны Галиции, являющейся соавтором расследований коррупции в рамках проекта Panama Papers, был взорван неизвестными на Мальте в понедельник, 16 октября. В результате инцидента Галиция в возрасте 53 лет погибла. Она была одной из самых известных журналисток, занимающихся расследованием коррупционных дел страны.