Правительство Мальты заплатит €1 млн за информацию об убийстве журналистки

MIGnews.com.ua

Представители правительства Мальты заявили о том, что готовы предоставить вознаграждение в сумме 1 миллиона евро за данные о людях, убивших журналистку Дафну Каруану Галицию, расследовавшую вероятные коррупционные связи властей в стране, передает Reuters .

"Это случай чрезвычайной важности, требует чрезвычайных мер", - говорится в заявлении правительства страны, обнародованном изданием.

Кроме того, в заявлении отмечено, что представители власти готовы обеспечить полную безопасность лиц, которые предоставят соответствующую информацию.