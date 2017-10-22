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Правительство Мальты заплатит €1 млн за информацию об убийстве журналистки
22.10.2017 12:19

Правительство Мальты заплатит €1 млн за информацию об убийстве журналистки

Представители правительства Мальты заявили о том, что готовы предоставить вознаграждение в сумме 1 миллиона евро за данные о людях, убивших журналистку Дафну Каруану Галицию, расследовавшую вероятные коррупционные связи властей в стране, передает Reuters.

"Это случай чрезвычайной важности, требует чрезвычайных мер", - говорится в заявлении правительства страны, обнародованном изданием.

Кроме того, в заявлении отмечено, что представители власти готовы обеспечить полную безопасность лиц, которые предоставят соответствующую информацию.

 Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, автомобиль журналистки Дафны Каруаны Галиции, являющейся соавтором расследований коррупции в рамках проекта Panama Papers, был взорван неизвестными на Мальте в понедельник, 16 октября.  В результате инцидента Галиция в возрасте 53 лет погибла. Она была одной из самых известных журналисток, занимающихся расследованием коррупционных дел страны.

Теги материала: Мальта, коррупция, убийство, журналистка, вознаграждение, деньги, трагедия
Новости СМИ2
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