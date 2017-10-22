В США на баскетбольной площадке неизвестный открыл стрельбу по ногам людей

MIGnews.com.ua

В городе Честер американского штата Пенсильвания неизвестный мужчина начал стрелять по людям на территории баскетбольной площадки вечером в субботу, 21 октября, передает местные телеканал CBS .

По информации, предоставленной полицией, вследствие инцидента были травмированы четыре очевидца. При этом сам мужчина после того, как обстрелял людей, скрылся с места преступления.

Отмечается, что неизвестный целился по ногам пострадавших. Позже неподалеку от места происшествия были обнаружены патроны от полуавтоматической винтовки AR-15 и пистолета.

В текущее время правоохранители расследуют инцидент, о состоянии здоровья пострадавших и причинах произошедшего в полиции не сообщают. Стрелка уже объявили в розыск.