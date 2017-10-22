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В США на баскетбольной площадке неизвестный открыл стрельбу по ногам людей
22.10.2017 11:41

В США на баскетбольной площадке неизвестный открыл стрельбу по ногам людей

В городе Честер американского штата Пенсильвания неизвестный мужчина начал стрелять по людям на территории баскетбольной площадки вечером в субботу, 21 октября, передает местные телеканал CBS.

По информации, предоставленной полицией, вследствие инцидента были травмированы четыре очевидца. При этом сам мужчина после того, как обстрелял людей, скрылся с места преступления.

Отмечается, что неизвестный целился по ногам пострадавших. Позже неподалеку от места происшествия были обнаружены патроны от полуавтоматической винтовки AR-15 и пистолета.

В текущее время правоохранители расследуют инцидент, о состоянии здоровья пострадавших и причинах произошедшего в полиции не сообщают. Стрелка уже объявили в розыск.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский был задержан в Киеве в субботу, 21 октября. О задержании сообщила журналистам его жена - Екатерина Коханивская. По словам женщины, ее муж поучаствовал в драке. 

Теги материала: полиция, стрельба, баскетбол, ноги, оружие
Новости СМИ2
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