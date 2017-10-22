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Смертельное ДТП в Харькове: в полиции рассказали о статусе водителя Volkswagen
22.10.2017 10:13

Смертельное ДТП в Харькове: в полиции рассказали о статусе водителя Volkswagen

Статус мужчины, который находился за рулем автомобиля марки  "Volkswagen Touareg" во время смертельного дорожно-транспортного происшествия в центральном районе Харькова, и проходит по данному делу как свидетель, может измениться. О соответствующем факте сообщил начальник управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех в рамках брифинга, передает УНН

Бех уточнил, что в текущее время его статус изучается в рамках следствия.

"Это касается также второго водителя ДТП, который был за рулем "Volkswagen", роль которого в возникновении чрезвычайного происшествия на дороге сейчас также изучается следствием. Я не исключаю, что после получения всех необходимых данных его статус в уголовном процессе будет изменен", - сообщил журналистам  начальник управления полиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, появилась информация о том, что за рулем второго автомобиля, который принял участие в смертельном дорожно-транспортном происшествии в Харькове, Volkswagen Touareg находился сотрудник Службы безопасности Украины. Однако начальник пресс-центра СБУ Харьковской области прокомментировал эту информацию, назвав ее неправдивой. 

Теги материала: авария, ДТП, харьков, смерть, виновник, Полиция
Новости СМИ2
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