Смертельное ДТП в Харькове: в полиции рассказали о статусе водителя Volkswagen

MIGnews.com.ua

Статус мужчины, который находился за рулем автомобиля марки "Volkswagen Touareg" во время смертельного дорожно-транспортного происшествия в центральном районе Харькова, и проходит по данному делу как свидетель, может измениться. О соответствующем факте сообщил начальник управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех в рамках брифинга, передает УНН .

Бех уточнил, что в текущее время его статус изучается в рамках следствия.

"Это касается также второго водителя ДТП, который был за рулем "Volkswagen", роль которого в возникновении чрезвычайного происшествия на дороге сейчас также изучается следствием. Я не исключаю, что после получения всех необходимых данных его статус в уголовном процессе будет изменен", - сообщил журналистам начальник управления полиции.