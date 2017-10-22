В столице в результате аварии пострадали двое малолетних детей

В Киеве на проспекте Лобановского произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулись два легковых автомобиля, вследствие чего были травмированы двое детей. Об аварии сообщило издание dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
По информации издания, участниками аварии стали автомобили марок Volkswagen и Hyundai.
"ДТП с пострадавшими в Киеве на проспекте Лобановского, 40. Столкнулись два автомобиля: Volkswagen и Hyundai. Предварительно, водитель Hyundai резко повернул на право, "подрезал" такси Volkswagen, который двигался в полосе общественного транспорта", - отмечается в сообщении.
Известно, что вследствие столкновения травы получили двое детей возрастом четыре года, которые в момент ДТП сидели в машине такси.
В текущее время на месте аварии продолжают работу сотрудники патрульной полиции, службы скорой помощи, а также следственно оперативная группа киевской полиции.
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