В столице в результате аварии пострадали двое малолетних детей

MIGnews.com.ua

В Киеве на проспекте Лобановского произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулись два легковых автомобиля, вследствие чего были травмированы двое детей. Об аварии сообщило издание dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По информации издания, участниками аварии стали автомобили марок Volkswagen и Hyundai.

"ДТП с пострадавшими в Киеве на проспекте Лобановского, 40. Столкнулись два автомобиля: Volkswagen и Hyundai. Предварительно, водитель Hyundai резко повернул на право, "подрезал" такси Volkswagen, который двигался в полосе общественного транспорта", - отмечается в сообщении.

Известно, что вследствие столкновения травы получили двое детей возрастом четыре года, которые в момент ДТП сидели в машине такси.

В текущее время на месте аварии продолжают работу сотрудники патрульной полиции, службы скорой помощи, а также следственно оперативная группа киевской полиции.