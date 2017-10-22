Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В столице в результате аварии пострадали двое малолетних детей
22.10.2017 09:38

В столице в результате аварии пострадали двое малолетних детей  Фоторепортаж

В Киеве на проспекте Лобановского произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулись два легковых автомобиля, вследствие чего были травмированы двое детей. Об аварии сообщило издание dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По информации издания, участниками аварии стали автомобили марок Volkswagen и Hyundai.

"ДТП с пострадавшими в Киеве на проспекте Лобановского, 40. Столкнулись два автомобиля: Volkswagen и Hyundai. Предварительно, водитель Hyundai резко повернул на право, "подрезал" такси Volkswagen, который двигался в полосе общественного транспорта", - отмечается в сообщении.

Известно, что вследствие столкновения травы получили двое детей возрастом четыре года, которые в момент ДТП сидели в машине такси.

В текущее время на месте аварии продолжают работу сотрудники патрульной полиции, службы скорой помощи, а также следственно оперативная группа киевской полиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Тернопольской области под колесами грузового автомобиля марки ГАЗ-3307 скончался десятилетний ребенок, ехавший на велосипеде. Правоохранители внесли факт смерти в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 1 Уголовного Кодекса Украины, продолжается следствие. 

Теги материала: авария, ранение, травма, ребенок, дети, Киев
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киевской области зарезали ветерана АТО
Важное
В Киевской области зарезали ветерана АТО  Фоторепортаж
Задержание командира ОУН в Киеве: Коханивский назвал причину стрельбы
Важное
Задержание командира ОУН в Киеве: Коханивский назвал причину стрельбы
Смертельное ДТП в Харькове: в полиции рассказали о статусе водителя Volkswagen
Важное
Смертельное ДТП в Харькове: в полиции рассказали о статусе водителя Volkswagen
Штаб АТО: За сутки боевики 14 раз нарушили мирные договоренности на Донбассе
Важное
Штаб АТО: За сутки боевики 14 раз нарушили мирные договоренности на Донбассе  Видеорепортаж
Похищение младенца в Киеве: девушка рассказала, зачем украла ребенка
Важное
Похищение младенца в Киеве: девушка рассказала, зачем украла ребенка  Видеорепортаж
Штаб АТО: Во время перестрелки был ранен украинский военный
Важное
Штаб АТО: Во время перестрелки был ранен украинский военный  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017
Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
Эксклюзив  Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
18.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017
Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика