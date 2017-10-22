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Штаб АТО: За сутки боевики 14 раз нарушили мирные договоренности на Донбассе
22.10.2017 08:28

Штаб АТО: За сутки боевики 14 раз нарушили мирные договоренности на Донбассе  Видеорепортаж

За прошедшие сутки субботы, 21 октября, в зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, вследствие чего один боец ВС Украины был ранен. Об этом сообщил пресс-центр штаба АИТО на своей странице в социальной сети Facebook.

"В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Боевики одиночно продолжали обстрелы украинских позиций с пехотного вооружения вдоль всей линии разграничения", - сообщили в штабе АТО.

Так, на донецком направлении с около 18:00 и до 00:00 боевики обстреливали различными видами гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия опорные пункты украинских военнослужащих около Авдеевки и шахты Бутовка. С этого же оружия вечером боевики несколько часов вели обстрел украинских укреплений неподалеку Каменки и Верхнеторецкого.

Относительно луганского направления, в конце суток российско-оккупационные войска с крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли украинских защитников Новозвановки и один раз - защитников Новоалександровки.

На мариупольском же направлении накрыты вражеским огнем из противотанковых и автоматических гранатометов были позиции служащих ВС Украины близ Старогнатовки и Талаковки.

"Девять раз бойцы АТО жестко отвечали врагу, подавляя его огневую активность. В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения", - отметили в пресс-центре АТО.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по состоянию на пятницу, 20 октября, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной, но контролируется ВС Украины. 

Теги материала: АТО, обстрел, видео, Донбасс, ранение, боевики
Новости СМИ2
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