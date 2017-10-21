В столице был задержан командир батальона ОУН Коханивский

Командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский был задержан в Киеве в субботу, 21 октября. О задержании сообщила журналистам его жена - Екатерина Коханивская, передает Громадське.
По словам женщины, ее муж поучаствовал в драке.
"Мы шли на метро с поминок. Вчера похоронили нашего собрата. Нас догнал Руслан Рем, он угрожал Коханивскому и провоцировал его. Тогда они начали драться", - рассказала Екатерина .
Кроме того, она отметила, что в тот момент начал убегать, ее супруг догнал его и в рамках драки осуществил выстрел в мужчину, предварительно достав травматический пистолет. Эта информация была подтверждена и представителями полиции.
"У нашего патрульного был выходной, прогуливался и услышал стрельбу. Он задержал и обезвредил мужчину. Уже потом оказалось, что это Коханивский" - рассказал глава патрульной полиции города Киев Юрий Зозуля.
Как сообщал MIGnews.com.ua, два человека пострадали в результате стрельбы в Николаеве в среду вечером, 18 октября. По данным правоохранителей, пострадали женщина и два мужчины, а также свидетели инцидента.