В столице был задержан командир батальона ОУН Коханивский

MIGnews.com.ua

Командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский был задержан в Киеве в субботу, 21 октября. О задержании сообщила журналистам его жена - Екатерина Коханивская, передает Громадське .

По словам женщины, ее муж поучаствовал в драке.

"Мы шли на метро с поминок. Вчера похоронили нашего собрата. Нас догнал Руслан Рем, он угрожал Коханивскому и провоцировал его. Тогда они начали драться", - рассказала Екатерина .

Кроме того, она отметила, что в тот момент начал убегать, ее супруг догнал его и в рамках драки осуществил выстрел в мужчину, предварительно достав травматический пистолет. Эта информация была подтверждена и представителями полиции.

"У нашего патрульного был выходной, прогуливался и услышал стрельбу. Он задержал и обезвредил мужчину. Уже потом оказалось, что это Коханивский" - рассказал глава патрульной полиции города Киев Юрий Зозуля.