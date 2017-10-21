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Похищение младенца в Киеве: девушка рассказала, зачем украла ребенка
21.10.2017 19:57

Похищение младенца в Киеве: девушка рассказала, зачем украла ребенка  Видеорепортаж

Двадцатилетняя подозреваемая, которая похитила ребенка из детского сада на территории Киева, объяснила, почему так поступила, отметив, что хотела отнести младенца в правоохранительные органы. Об этом похитительница заявила на видео, обнародованном в сети.

По словам девушки, она услышала разговор отца ребенка о том, что младенец ему не нужен, и он хочет сдать его в детский дом.

"Я шла возле рынка, а там мужчина говорит "Мне этот ребенок совсем не нужен, я бы его лучше в приют отдал"... Я подумала - забрать, потом пойти в полицию, отдать, сказать, что человек отказался", - объяснила свой поступок подозреваемая.

"Вернуть ребенка, объяснить, по какой причине взяла, и написать, что я слышала от человека, проходившей мимо и все, плохих мыслей у меня не было", - добавила похитительница. Она также отметила, что планировала сообщить правоохранителям, написать заявление о том, что это она унесла ребенка.

"Потому что я видела, что есть камера наблюдения. Я видела", - добавила девушка.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 21 октября, полиция задержала подозреваемую в похищении младенца в Оболонском районе Киева. 

Позже в сети был опубликован видеоролик задержания женщины, которая похитила киевского младенца, в Вышгороде сотрудниками полиции. На кадрах запечатлен момент, когда правоохранители окружили и поймали преступницу.  

Теги материала: похищение, ребенок, воровство, Киев, младенец
Новости СМИ2
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