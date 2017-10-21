Штаб АТО: Во время перестрелки был ранен украинский военный

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Минувший день субботы, 21 октября, снова не выдался мирным на территории Донбасса. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в социальной сети Facebook.

По информации штаба АТО, за последние дни противник сократил количество обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции, однако полностью обстрелы по линии разграничения не прекратились.

"Так, ночью боевики били из гранатометов и пулеметов по оборонцам Старогнатовки, на приморском направлении. Из этого оружия враг около 3:00 начал обстрел опорного пункта украинской армии возле Богдановки", - сообщили в пресс-центре.

Уточняется, что украинским военнослужащим пришлось применить пехотное вооружение, чтобы жестко ответить противнику. В результате данного противостояния был ранен один представитель ВС Украины.

"На луганском направлении под огонь из стрелкового оружия боевиков попали позиции ВСУ неподалеку Крымского. А 82-миллиметровый миномет врага бил на подступах к Троицкому", добавили в штабе АТО.