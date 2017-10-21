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Под Тернополем молоковоз переехал ребенка
21.10.2017 18:41

Под Тернополем молоковоз переехал ребенка  Фоторепортаж

В субботу, 21 октября, в Тернопольской области под колесами грузового автомобиля марки ГАЗ-3307 скончался десятилетний ребенок, ехавший на велосипеде. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

По информации пресс-службы, дорожно-транспортное происшествие случилось около 11:00 в одном из сел в Бережанском районе.

"По предварительной информации, ребенок на велосипеде выехал на щебеночно-грунтовую дорогу со двора собственного дома. Водитель утверждает, что никого не видел, но услышал удар в боковую часть. Когда остановился, то понял, что произошло", - рассказали представители полиции.

В полиции отметили, что мальчик, выехав с собственного двора, ударился о правый бок автомобиля  и упал под правое заднее колесо молоковоза. Мальчик скончался от полученных травм на месте аварии. Правоохранители внесли факт смерти в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 1 Уголовного Кодекса Украины, продолжается следствие.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на территории Львовской области произошло столкновение легковой машины марки ВАЗ-2170 и тягача "Рено",  вследствие чего скончался водитель легковушки. 

Теги материала: авария, ДТП, смерть, ребенок, школьник
Новости СМИ2
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