Под Тернополем молоковоз переехал ребенка

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В субботу, 21 октября, в Тернопольской области под колесами грузового автомобиля марки ГАЗ-3307 скончался десятилетний ребенок, ехавший на велосипеде. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

По информации пресс-службы, дорожно-транспортное происшествие случилось около 11:00 в одном из сел в Бережанском районе.

"По предварительной информации, ребенок на велосипеде выехал на щебеночно-грунтовую дорогу со двора собственного дома. Водитель утверждает, что никого не видел, но услышал удар в боковую часть. Когда остановился, то понял, что произошло", - рассказали представители полиции.

В полиции отметили, что мальчик, выехав с собственного двора, ударился о правый бок автомобиля и упал под правое заднее колесо молоковоза. Мальчик скончался от полученных травм на месте аварии. Правоохранители внесли факт смерти в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 1 Уголовного Кодекса Украины, продолжается следствие.