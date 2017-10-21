В Кении вследствие падения вертолета погибли все пассажиры и пилот

MIGnews.com.ua

В субботу, 21 октября, в центральном регионе Кении произошло падение вертолета с журналистами на борту в местное озеро Накуру, в результате чего погибли все пассажиры, передает Daily Nation .

По информации издания, вертолет упал вскоре после взлета. При этом очевидцы утверждают, что за несколько минут до крушения вертолет поднялся в воздух с гостиницы Jarika Hotel, а перед аварией понизил высоту полета.

Стоит подчеркнуть, что на борту транспортного средства пребывало пятеро пассажиров, среди которых один пилот и четыре местных журналиста. Выжить не удалось никому.

Издание добавляет, что журналисты отправлялись на митинг.