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В Кении вследствие падения вертолета погибли все пассажиры и пилот
21.10.2017 18:07

В Кении вследствие падения вертолета погибли все пассажиры и пилот  Фоторепортаж

В субботу, 21 октября, в центральном регионе Кении произошло падение вертолета с журналистами на борту в местное озеро Накуру, в результате чего погибли все пассажиры, передает Daily Nation.

По информации издания, вертолет упал вскоре после взлета. При этом очевидцы утверждают, что за несколько минут до крушения вертолет поднялся в воздух с гостиницы Jarika Hotel, а перед аварией понизил высоту полета.

Стоит подчеркнуть, что на борту транспортного средства пребывало пятеро пассажиров, среди которых один пилот и четыре местных журналиста. Выжить не удалось никому.

Издание добавляет, что журналисты отправлялись на митинг.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Кот-д’Ивуаре грузовой самолет с винтовым движком потерпел крушение, упав в море возле международного аэропорта Абиджан. В  результате падения погибло не менее четырех человек. Количество жертв может возрасти. 

Теги материала: падение, полет, крушение, вертолет, авария, смерть
Новости СМИ2
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