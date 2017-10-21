Смертельное ДТП в Харькове: в СБУ прокомментировали причастность водителя Touareg к спецслужбе

MIGnews.com.ua

Появилась информация о том, что за рулем второго автомобиля, который принял участие в смертельном дорожно-транспортном происшествии в Харькове, Volkswagen Touareg находился сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом народный депутат Михаил Добкин написал на своей странице в микроблоге Twitter.

"По трагедии в Харькове. Не в оправдание водителя Лексуса. Есть информация, что за рулем Туарега сидел действующий сотрудник СБУ", говорится в сообщении депутата.

Однако начальник пресс-центра СБУ Харьковской области прокомментировал эту информацию, назвав ее неправдивой.

"Информация, которая активно распространяется в украинских и российских СМИ об участии 18 октября в резонансном дорожно-транспортном происшествии в центре Харькова сотрудника Службы безопасности Украины, не соответствует действительности. Лицо, управлявшее автомобилем Volkswagen Touareg, не имеет никакого отношения к СБУ", - заявил Владислав Абдула.

Данная информация была также подтверждена несколькими источниками в правоохранительных органах. Отмечается, что водитель Volkswagen Touareg является предпринимателем и занимается, по одной из версий, торговлей, по другой - обменом валюты.