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Смертельное ДТП в Харькове: в СБУ прокомментировали причастность водителя Touareg к спецслужбе
21.10.2017 17:19

Смертельное ДТП в Харькове: в СБУ прокомментировали причастность водителя Touareg к спецслужбе

Появилась информация о том, что за рулем второго автомобиля, который принял участие в смертельном дорожно-транспортном происшествии в Харькове, Volkswagen Touareg находился сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом народный депутат Михаил Добкин написал на своей странице в микроблоге Twitter.

"По трагедии в Харькове. Не в оправдание водителя Лексуса. Есть информация, что за рулем Туарега сидел действующий сотрудник СБУ", говорится в сообщении депутата.

Однако начальник пресс-центра СБУ Харьковской области прокомментировал эту информацию, назвав ее неправдивой.

 "Информация, которая активно распространяется в украинских и российских СМИ об участии 18 октября в резонансном дорожно-транспортном происшествии в центре Харькова сотрудника Службы безопасности Украины, не соответствует действительности. Лицо, управлявшее автомобилем Volkswagen Touareg, не имеет никакого отношения к СБУ", - заявил Владислав Абдула.

Данная информация была также подтверждена несколькими источниками в правоохранительных органах. Отмечается, что водитель Volkswagen Touareg является предпринимателем и занимается, по одной из версий, торговлей, по другой - обменом валюты.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Киевский районный суд города Харьков вынес решение виновнице смертельного дорожно-транспортного происшествия Елене Зайцевой. Суд удовлетворил требование прокуратуры: взять девушку под стражу и заключить в СИЗО на строк в 60 дней, то есть  до 16 декабря 2017 года 

Теги материала: ДТП, авария, смерть, Харьков, автомобиль, СБУ
Новости СМИ2
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