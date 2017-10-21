Появилось видео задержания похитителей младенца в Киеве

MIGnews.com.ua

В сети был опубликован видеоролик задержания женщины, которая похитила киевского младенца, в Вышгороде сотрудниками полиции. Видео было обнародовано пресс-службой Главного управления Национальной полиции на официальном канале видеохостинга YouTube.

Стоит отметить, что на кадрах запечатлен момент, когда правоохранители окружили и поймали преступницу. Кроме того, на видео можно заметить жилье подозреваемой, которое расположено в районе складов. При этом условия содержания ребенка не соответствовали нормам.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 21 октября, полиция задержала подозреваемую в похищении младенца в Оболонском районе Киева.