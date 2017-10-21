Столичный магазин на метр затопило кипятком, пострадавших госпитализировали

MIGnews.com.ua

На территории Киева случился прорыв трубы, по которой шла горячая вода, вследствие чего спасателям пришлось провести эвакуацию магазина. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киев.

По информации пресс-службы, в столичном магазине "Ева" на Краснозвездном проспекте случилась чрезвычайная ситуация: в подвальном помещении, в котором располагался сам магазин, взорвалась теплотрасса, вследствие чего все залы магазина оказались заполнены горячей водой на уровне одного метра.

Спасатели отмечают, что вода в помещениях была почти кипятком. Так как "Киевводоканал" и "Киевоблэнерго" застряли в пробках и не смогли вовремя добраться до места аварии, сотрудники ГСЧС были вынуждены войти, и спасли четырех женщин.

Пострадавшие были переданы медикам и доставлены в клинику, с повреждениями рук и ног. Также медики госпитализировали одного спасателя.