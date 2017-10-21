Столичный магазин на метр затопило кипятком, пострадавших госпитализировали

На территории Киева случился прорыв трубы, по которой шла горячая вода, вследствие чего спасателям пришлось провести эвакуацию магазина. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киев.
По информации пресс-службы, в столичном магазине "Ева" на Краснозвездном проспекте случилась чрезвычайная ситуация: в подвальном помещении, в котором располагался сам магазин, взорвалась теплотрасса, вследствие чего все залы магазина оказались заполнены горячей водой на уровне одного метра.
Спасатели отмечают, что вода в помещениях была почти кипятком. Так как "Киевводоканал" и "Киевоблэнерго" застряли в пробках и не смогли вовремя добраться до места аварии, сотрудники ГСЧС были вынуждены войти, и спасли четырех женщин.
Пострадавшие были переданы медикам и доставлены в клинику, с повреждениями рук и ног. Также медики госпитализировали одного спасателя.
Как сообщал MIGnews.com.ua, пожар произошел в подземном переходе на Крещатике в Киеве. В подземном переходе на Крещатике напротив гостиницы "Днепр" под лестничными клетками произошло возгорание мусора.