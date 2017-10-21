Похищение младенца в Киеве: Порошенко обратился к полицейским

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко обратился к сотрудникам полиции, которые в итоге нашли похищенного в пятницу, 20 октября, на территории детского сада в столице младенца, чтобы поблагодарить их за проделанную работу. Об этом президент страны написал на своей странице в микроблоге Twitter.

"Спасибо полиции, которая нашла младенца, похищенного на Оболони в Киеве. Это то известие, которого ждали все мы и особенно родители ребенка", - говорится в сообщении Петра Алексеевича.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 20 октября, в Оболонском районе Киева неизвестный мужчина похитил двухмесячного младенца , пока ее отец пошел забирать старшую дочь в детском саду.

Позже стало известно, что 21 октября, полиция задержала подозреваемую в похищении младенца в Оболонском районе Киева.