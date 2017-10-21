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Похищение младенца в Киеве: Порошенко обратился к полицейским
21.10.2017 15:33

Похищение младенца в Киеве: Порошенко обратился к полицейским  Фоторепортаж

Президент Украины Петр Порошенко обратился к сотрудникам полиции, которые в итоге нашли похищенного в пятницу, 20 октября, на территории детского сада в столице младенца, чтобы поблагодарить их за проделанную работу. Об этом президент страны написал на своей странице в микроблоге Twitter.

"Спасибо полиции, которая нашла младенца, похищенного на Оболони в Киеве. Это то известие, которого ждали все мы и особенно родители ребенка", - говорится в сообщении Петра Алексеевича.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  20 октября, в Оболонском районе Киева неизвестный мужчина похитил двухмесячного младенца, пока ее отец пошел забирать старшую дочь в детском саду.

Позже стало известно, что 21 октября, полиция задержала подозреваемую в похищении младенца в Оболонском районе Киева. 

А супруги, которые похитили младенца в Оболонском районе Киева, недавно потеряли собственного ребенка. По словам задержанной 20-летней девушки, она потеряла ребенка месяц назад, и выбросила его. 

Теги материала: Ребенок, младенец, Киев, столица, кража
Новости СМИ2
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