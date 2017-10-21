Похитителями младенца в Киеве оказались супруги, потерявшие собственного ребенка

MIGnews.com.ua

В субботу, 21 октября, стало известно, что супруги, которые похитили младенца в Оболонском районе Киева, недавно потеряли собственного ребенка. Об этом сообщает уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил в Facebook.

По словам задержанной 20-летней девушки, она потеряла ребенка месяц назад, и выбросила его. "Мы еще будем выяснить все эти события, так как в полиции Киева не зафиксировано найденных трупов младенцев в мусорнике. Поэтому мы будем выяснять, она покажет, куда она выбросила.У нас версия, что она таким образом, учитывая, что у нее тоже была девочка, хотела скрыть смерть своего ребенка и выдать этого ребенка за своего. Но это еще версия и пока показаний на эту версию у нас нет", - добавил Кулеба.

Кроме этого, после осмотра медиков ребенок был передан родителям. Согласно заключению врачей, жизни младенца ничего не угрожает. "В настоящее время могу сказать, что ребенку ничего не угрожает, он не пострадал, его передали родителям", - отметил глава Национальной полиции Андрей Крищенко.