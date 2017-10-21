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В Харьковской области загорелся жилой дом: есть жертвы
21.10.2017 13:23

В Харьковской области загорелся жилой дом: есть жертвы

В субботу, 21 октября, в Харьковской области в результате пожара в пятиэтажном доме погибли два человека, сообщает УНН.

По данным источника, пожар возник вчера вечером в селе Донец Балаклейского района. Загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Стоит отметить, что на момент прибытия спасателей огнем были охвачены конструктивные элементы стен, горели мебель и домашние вещи в комнате квартиры на площади 30 кв.м. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в противогазах.

"При проведении разведки и тушения пожара было обнаружено тело владельца квартиры, мужчины 1956 г.р. и на лестнице было обнаружено тело женщины 1948 г.р., проживающей в соседней квартире", - рассказали в ГСЧС.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Одессе произошел пожар в детском лагере, в результате чего три ребенка погибли.

Теги материала: пожар, Харьковская область, квартира
Новости СМИ2
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