Похищение младенца в Киеве: полиция задержала подозреваемую

MIGnews.com.ua

В субботу, 21 октября, полиция задержала подозреваемую в похищении младенца в Оболонском районе Киева. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook .

"Сотрудниками полиции задержаны похитители ребенка. С ребенком все хорошо", - написали в соцсети.

Стоит отметиь, что ранее было опубликовано видео с камер наблюдения одной из аптек Вышгорода, на котором зафиксирована женщина, которая по приметам похожая на подозреваемую.