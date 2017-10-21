Похищение младенца в Киеве: полиция задержала подозреваемую

В субботу, 21 октября, полиция задержала подозреваемую в похищении младенца в Оболонском районе Киева. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook .
"Сотрудниками полиции задержаны похитители ребенка. С ребенком все хорошо", - написали в соцсети.
Стоит отметиь, что ранее было опубликовано видео с камер наблюдения одной из аптек Вышгорода, на котором зафиксирована женщина, которая по приметам похожая на подозреваемую.
Напомним, сначала была информация о том, что неизвестный мужчина в Оболонском районе Киева похитил двухмесячного младенца, пока ее отец пошел забирать старшую дочь в детском саду.