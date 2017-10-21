Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Киеве неизвестный похитил двухмесячного младенца
21.10.2017 11:48

В Киеве неизвестный похитил двухмесячного младенца  Видеорепортаж

В пятницу, 20 октября, в Оболонском районе Киева неизвестный мужчина похитил двухмесячного младенца, пока ее отец пошел забирать старшую дочь в детском саду, сообщает УНН.

По словам пресс-секретаря полиции Киева Оксаны Блищик, по горячим следам задержать злоумышленника пока не удалось.

"Мы уже понимаем, что женщина следила за отцом, который шел с коляской в ​​детский сад, это зафиксировано на камерах видеонаблюдения. В конце концов, отец рассказал, что несколько раз по дороге в садик видел женщину", - добавила Блищик.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ущелье Ниагарского водопада упал ребенок. Стоит отметить, что инцидент случился в районе участка Ниагарского водопада под названием Подкова на территории канадской провинции Онтарио.

Теги материала: украла, ребенок, Киев, похищение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Похищение младенца в Киеве: полиция задержала подозреваемую
Важное
Похищение младенца в Киеве: полиция задержала подозреваемую
В Донецкой области массово отравились дети
Важное
В Донецкой области массово отравились дети
Митинг под Радой: правоохранители изъяли арсенал боеприпасов
Важное
Митинг под Радой: правоохранители изъяли арсенал боеприпасов  Фоторепортаж
Митинги под Радой: полиция открыла уже три уголовных производства
Важное
Митинги под Радой: полиция открыла уже три уголовных производства
На Набережном шоссе в Киеве ограничили движение из-за ДТП
Важное
На Набережном шоссе в Киеве ограничили движение из-за ДТП
Во время акций протеста в Киеве пострадали двое правоохранителей
Важное
Во время акций протеста в Киеве пострадали двое правоохранителей

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017
Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
Эксклюзив  Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
18.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017
Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика