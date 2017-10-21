В Киеве неизвестный похитил двухмесячного младенца

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В пятницу, 20 октября, в Оболонском районе Киева неизвестный мужчина похитил двухмесячного младенца, пока ее отец пошел забирать старшую дочь в детском саду, сообщает УНН.

По словам пресс-секретаря полиции Киева Оксаны Блищик, по горячим следам задержать злоумышленника пока не удалось.

"Мы уже понимаем, что женщина следила за отцом, который шел с коляской в ​​детский сад, это зафиксировано на камерах видеонаблюдения. В конце концов, отец рассказал, что несколько раз по дороге в садик видел женщину", - добавила Блищик.