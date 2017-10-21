В Афганистане из-за терактов в мечети погибло более 70 человек

MIGnews.com.ua

В Афганистане в результате нападений террористов-смертников на мечети погибли по меньшей мере 72 человек, сообщает УНН .

Стоит отметить, что одно из нападений произошло в провинции Гор в суннитской мечети.

По официальным данным, погибли по меньшей мере 33 человека, 10 ранены.

Местных власти рассказали, что мишенью был командир, который воюет против талибов и на момент взрыва находился в мечети.

Кроме того, количество погибших в результате нападения, которое произошло вчера в шиитской мечети города Кабула, возросло до 39 человек, еще 45 ранены.