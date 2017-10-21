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В Афганистане из-за терактов в мечети погибло более 70 человек
21.10.2017 11:22

В Афганистане из-за терактов в мечети погибло более 70 человек

В Афганистане в результате нападений террористов-смертников на мечети погибли по меньшей мере 72 человек, сообщает УНН.

Стоит отметить, что одно из нападений произошло в провинции Гор в суннитской мечети.

По официальным данным, погибли по меньшей мере 33 человека, 10 ранены.

Местных власти рассказали, что мишенью был командир, который воюет против талибов и на момент взрыва находился в мечети.

Кроме того, количество погибших в результате нападения, которое произошло вчера в шиитской мечети города Кабула, возросло до 39 человек, еще 45 ранены.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, террорист-смертник на автомобиле и стрелок совершили нападение на полицейский участок в афганской провинции Пактия. В результате происшествия погибли 33 человека, еще 160 человек были ранены. Среди пострадавших есть гражданские и правоохранители, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Теги материала: Афганистан, теракт, мечеть
Новости СМИ2
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