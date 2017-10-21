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У берегов Индонезии и Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,3
21.10.2017 10:24

У берегов Индонезии и Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,3

У берегов Индонезии и Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает УНН.

По данным источника, эпицентр землетрясения располагался в 266 километрах к северу от индонезийского города Тобель и в 414 километрах к юго-востоку от филиппинского города Давао.

Стоит отметить, что очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

На данный момент информации о погибших или пострадавших в результате землетрясения нет. Не известно также о масштабах разрушений

Сейсологи утверждают, что угрозы цунами нет.

Как сообщал MIGnews.com.uа, землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера, произошло в Тихом океане у побережья штата Калифорния в Соединенных Штатах Америки. 

Теги материала: землетрясение, Филлипины
Новости СМИ2
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