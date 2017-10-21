У берегов Индонезии и Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,3

MIGnews.com.ua

У берегов Индонезии и Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает УНН .

По данным источника, эпицентр землетрясения располагался в 266 километрах к северу от индонезийского города Тобель и в 414 километрах к юго-востоку от филиппинского города Давао.

Стоит отметить, что очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

На данный момент информации о погибших или пострадавших в результате землетрясения нет. Не известно также о масштабах разрушений

Сейсологи утверждают, что угрозы цунами нет.