Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 24 раз нарушили перемирие

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

На луганском направлении вечером боевики открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 миллиметра и автоматических гранатометов на подступах к Новоалександровке. Также под огонь 120-миллиметрового миномета попал опорный пункт недалеко Катериновки. А из противотанковых гранатометов оккупанты били неподалеку Попасной.

На мариупольском направлении российскые немники дважды обстреливали из 120-миллиметровых минометов и различных видов гранатометов окраины Павлополя. Кроме того, вооружение БМП захватчики применяли у Новотроицкого, а автоматические гранатометы - в районе Водяного.

На донецком направлении, вечером боевики трижды били из пехотного вооружения по защитникам неподалеку. А факты использования крупнокалиберного пулемета зафиксированы вблизи Марьинки.

По данным истчоника, силы ВСУ 16 раз отвечали врагу огнем.