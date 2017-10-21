Двойной теракт в Сомали: число жертв теракта значительно возросло

По состоянию на субботу, 21 октября, число жертв двойного теракта в столице Сомали, городе Могадишо, выросло до 358 человек, заявили в правительстве страны, сообщает УНИАН.
Стоит отметить, что ранения в результате террористического акта получили 228 человек.
По данным правительства, из-за большого количества жертв этот теракт признан крупнейшим в истории страны.В полиции заявили, что большое количество пострадавших лиц скончались после того, как их госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, количество погибших в результате двойного теракта, произошедшего в сомалийской столице Могадишо, возросло до 85 человек. Еще несколько десятков человек были ранены. Местные власти сообщили, что пострадали 250 человек. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил трехдневный траур.