Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Двойной теракт в Сомали: число жертв теракта значительно возросло
21.10.2017 08:43

Двойной теракт в Сомали: число жертв теракта значительно возросло

По состоянию на субботу, 21 октября, число жертв двойного теракта в столице Сомали, городе Могадишо, выросло до 358 человек, заявили в правительстве страны, сообщает УНИАН

Стоит отметить, что ранения в результате террористического акта получили 228 человек.

По данным правительства, из-за большого количества жертв этот теракт признан крупнейшим в истории страны.В полиции заявили, что большое количество пострадавших лиц скончались после того, как их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, количество погибших в результате двойного теракта, произошедшего в сомалийской столице Могадишо, возросло до 85 человек. Еще несколько десятков человек были ранены. Местные власти сообщили, что пострадали 250 человек. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил трехдневный траур.

Теги материала: Сомали, теракт, Могадишо
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Количество жертв теракта в Афганистане превысило 40 человек
Важное
Количество жертв теракта в Афганистане превысило 40 человек
В Афганистане погибли 33 человека в результате теракта
Важное
В Афганистане погибли 33 человека в результате теракта
Госдеп США прокомментировал теракт в Сомали
Важное
Госдеп США прокомментировал теракт в Сомали
Совбез ООН отреагировал на двойной теракт в Сомали
Важное
Совбез ООН отреагировал на двойной теракт в Сомали
Число погибших в результате теракта в Сомали продолжает расти
Важное
Число погибших в результате теракта в Сомали продолжает расти
Количество жертв двойного теракта в Сомали возросло до 231 человека
Важное
Количество жертв двойного теракта в Сомали возросло до 231 человека

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017
Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
Эксклюзив  Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
18.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017
Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика