Двойной теракт в Сомали: число жертв теракта значительно возросло

MIGnews.com.ua

По состоянию на субботу, 21 октября, число жертв двойного теракта в столице Сомали, городе Могадишо, выросло до 358 человек, заявили в правительстве страны, сообщает УНИАН.

Стоит отметить, что ранения в результате террористического акта получили 228 человек.

По данным правительства, из-за большого количества жертв этот теракт признан крупнейшим в истории страны.В полиции заявили, что большое количество пострадавших лиц скончались после того, как их госпитализировали в тяжелом состоянии.