Штаб АТО: За день боевики девять раз нарушили перемирие

MIGnews.com.ua

По состоянию на пятницу, 20 октября, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной, но контролируется ВС Украины. Об этом заявил пресс-центр штаба АТО, написав об этом на своей странице в Facebook.

Сообщается, что начиная с полуночи, удалось зафиксировать девять случаев нарушения перемирия, шесть из которых приходятся на донецком направлении. Наиболее напряженной остается ситуация около Авдеевки.

"Здесь боевики трижды обстреливали наши укрепления из разных видов гранатометов, вооружения БПМ и стрелкового оружия. Там же, около 16 часов враг выпустил 12 мин калибра 120 миллиметров. Также сегодня под огонь стрелкового оружия оккупантов попали укрепления сил АТО у шахты Бутовка, под Верхнеторецком и Каменкой", - отметили в пресс-центре.

В это же время на приморском направлении незаконные вооруженные формирования дважды обстреливали из пехотного вооружения опорные пункты украинской армии близ Гнутово.

Что касается луганского направления, то боевики на протяжении почти 30 минут выпустили 39 мин калибра 82 миллиметра, били с противотанкового гранатомета и вооружения БМП на подступах к Троицкому.

"Во время большинства провокаций украинские военные оперативно и жестко огнем подавляли активность врага. С начала суток потерь среди украинских воинов нет", - добавили в штабе АТО.