Суд над виновницей ДТП в Харькове: Зайцевой избрали меру пресечения

В пятницу, 20 октября, Киевский районный суд города Харьков вынес решение виновнице смертельного дорожно-транспортного происшествия в центре города Елене Зайцевой. Об этом стало известно от судьи, которая объявила решение суда во время заседания, транслируемого телеканалом NewsOne.
Судья сочла обоснованными подозрения стороны обвинения по отношению к виновнице аварии и опасается попыток ее побега.
Так, харьковский суд удовлетворил требование прокуратуры: взять девушку под стражу и заключить в СИЗО на строк в 60 дней, то есть до 16 декабря 2017 года в рамках досудебного расследования.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в полученных результатах анализов, которые сдала виновница смертельной аварии в Харькове Алена Зайцева эксперты обнаружили опиаты.
Позже стало известно, что подозреваемая по делу смертельного дорожно-транспортного происшествия в Харькове перед тем как сдать анализы употребила дозу неустановленных успокоительных препаратов. О соответствующем факте сообщила адвокат Зайцевой Юлия Козырь.