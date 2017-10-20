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Суд над виновницей ДТП в Харькове: Зайцевой избрали меру пресечения
20.10.2017 19:20

Суд над виновницей ДТП в Харькове: Зайцевой избрали меру пресечения

В пятницу, 20 октября, Киевский районный суд города Харьков вынес решение виновнице смертельного дорожно-транспортного происшествия в центре города Елене Зайцевой. Об этом стало известно от судьи, которая объявила решение суда во время заседания, транслируемого телеканалом NewsOne.

Судья сочла обоснованными подозрения стороны обвинения по отношению к виновнице аварии и опасается попыток ее побега.

Так, харьковский суд удовлетворил требование прокуратуры: взять девушку под стражу и заключить в СИЗО на строк в 60 дней, то есть  до 16 декабря 2017 года в рамках досудебного расследования.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в полученных результатах анализов, которые сдала виновница смертельной аварии в Харькове Алена Зайцева эксперты обнаружили опиаты.

Позже стало известно, что подозреваемая по делу смертельного дорожно-транспортного происшествия в Харькове перед тем как сдать анализы употребила дозу неустановленных успокоительных препаратов. О соответствующем факте сообщила адвокат Зайцевой Юлия Козырь. 

Теги материала: авария, ДТП, смерть, мера пресечения, суд
Новости СМИ2
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