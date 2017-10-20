Суд над виновницей ДТП в Харькове: Зайцевой избрали меру пресечения

MIGnews.com.ua

В пятницу, 20 октября, Киевский районный суд города Харьков вынес решение виновнице смертельного дорожно-транспортного происшествия в центре города Елене Зайцевой. Об этом стало известно от судьи, которая объявила решение суда во время заседания, транслируемого телеканалом NewsOne .

Судья сочла обоснованными подозрения стороны обвинения по отношению к виновнице аварии и опасается попыток ее побега.

Так, харьковский суд удовлетворил требование прокуратуры: взять девушку под стражу и заключить в СИЗО на строк в 60 дней, то есть до 16 декабря 2017 года в рамках досудебного расследования.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в полученных результатах анализов, которые сдала виновница смертельной аварии в Харькове Алена Зайцева эксперты обнаружили опиаты.