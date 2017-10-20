В результате взрыва в мечети Кабула погибли более 30 человек

MIGnews.com.ua

В Афганистане, Кабуле, террорист-смертник на территории мечети привел в действие неизвестное взрывное устройство, вследствие чего на месте катастрофы скончались, по меньшей мере, тридцать человек, сообщает Reuters , ссылаясь на секретные источники в службе безопасности страны.

По информации издания, смертник подорвал взрывное устройство на территории шиитской мечети Имама Замана. Службы безопасности отмечают, что вследствие теракта умерли более 30 человек, точное количество жертв в текущий момент не известно. Также множество людей получили травмы, устанавливаются подробности.