В результате взрыва в мечети Кабула погибли более 30 человек

В Афганистане, Кабуле, террорист-смертник на территории мечети привел в действие неизвестное взрывное устройство, вследствие чего на месте катастрофы скончались, по меньшей мере, тридцать человек, сообщает Reuters, ссылаясь на секретные источники в службе безопасности страны.
По информации издания, смертник подорвал взрывное устройство на территории шиитской мечети Имама Замана. Службы безопасности отмечают, что вследствие теракта умерли более 30 человек, точное количество жертв в текущий момент не известно. Также множество людей получили травмы, устанавливаются подробности.
Как сообщал MIGnews.com.ua, двое военных погибли в результате взрыва, произошедшего на турецко-иракской границе. Взрывное устройство привели в действие в то время, когда мимо него проезжал грузовой автомобиль с военными. В результате инцидента погибли двое военных. О количестве пострадавших не сообщается.