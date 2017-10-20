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В Одессе изъяли партию наркотиков, которую пришлось доставлять в полицию на грузовике
20.10.2017 18:22

В Одессе изъяли партию наркотиков, которую пришлось доставлять в полицию на грузовике  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Большой урожай марихуаны был доставлен на грузовом автомобиле марки  КамАЗ в Хаджибеевский отдел полиции на территории Одессы. Об инциденте сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одессе Руслан Форостяк, написав об этом на своей странице в социальной сети

Партия конопли, которую полицейские на днях изъяли в Белгород-Днестровском районе является рекордной и, по словам полицейских, оценивается в 16 миллионов гривен.

"Это результат совместной операции полиции и прокуратуры Одесской области. Урожай будет уничтожен, да, не насмехайтесь, реально будет уничтожен" - говорится в  сообщении Форостяка.

Позже полицейский написал, что его пост о "целом Камазе травы в отделении полиции затмил все".

"Более 30 перепостов, бог знает сколько комментариев, причём что ни комментарий - то огонь. Уже начинаю волноваться за отдел полиции, что его вот-вот возьмут штурмом неравнодушные граждане", - говорится в сообщении советника начальника одесской полиции.  Он также добавил, что у тех же наркоторговцев было обнаружено большое количество амфетамина, а также оружия.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Лисичанске сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли у 40-летнего местного жителя 12,5 кг сушеного каннабиса, 938 кустов конопли и заготовленную для сбыта измельченную марихуану.  

Теги материала: полиция, наркотики., конопля, Одесса
Новости СМИ2
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