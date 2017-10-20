В Одессе изъяли партию наркотиков, которую пришлось доставлять в полицию на грузовике

MIGnews.com.ua

Большой урожай марихуаны был доставлен на грузовом автомобиле марки КамАЗ в Хаджибеевский отдел полиции на территории Одессы. Об инциденте сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одессе Руслан Форостяк, написав об этом на своей странице в социальной сети

Партия конопли, которую полицейские на днях изъяли в Белгород-Днестровском районе является рекордной и, по словам полицейских, оценивается в 16 миллионов гривен.

"Это результат совместной операции полиции и прокуратуры Одесской области. Урожай будет уничтожен, да, не насмехайтесь, реально будет уничтожен" - говорится в сообщении Форостяка.

Позже полицейский написал, что его пост о "целом Камазе травы в отделении полиции затмил все".

"Более 30 перепостов, бог знает сколько комментариев, причём что ни комментарий - то огонь. Уже начинаю волноваться за отдел полиции, что его вот-вот возьмут штурмом неравнодушные граждане", - говорится в сообщении советника начальника одесской полиции. Он также добавил, что у тех же наркоторговцев было обнаружено большое количество амфетамина, а также оружия.