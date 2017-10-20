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Суд над виновницей ДТП в Харькове: адвокат рассказала, что употребляла Зайцева
20.10.2017 17:16

Суд над виновницей ДТП в Харькове: адвокат рассказала, что употребляла Зайцева

Подозреваемая по делу смертельного дорожно-транспортного происшествия в Харькове перед тем как сдать анализы употребила дозу неустановленных успокоительных препаратов. О соответствующем факте сообщила адвокат Зайцевой Юлия Козырь во время судебного заседания, транслируемого украинским телеканалом NewsOne.

Козырь утверждает, что в результатах анализа не идет речь о количестве вещества.

"Перед отбором образцов в кабинете следователя Зайцева употребляла успокоительные. В ходе следствия к ней приезжала "скорая помощь", ей давали таблетки. Необходимо анализировать препараты, которые использовала Зайцева перед сдачей повторных анализов", - заявила адвокат.

Прокурор, в свою очередь, отметил, что опиаты были найдены не в крови, а в моче, которая была сдана подозреваемой сразу после аварии.

"Подозреваемая на момент отбора анализов еще не употребляла успокоительных", - подчеркнул прокурор в ходе заседания суда.

Кроме того, следователь добавил, что анализ мочи у Зайцевой брали в 21:40 - меньше чем через час после аварии, в то время она принимала таблетки для снижения давления, не содержащие в составе опиатов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в полученных результатах анализов, которые сдала виновница смертельной аварии в Харькове Алена Зайцева эксперты обнаружили опиаты. Стоит отметить, что ранее анализы подозреваемой были чисты.

Теги материала: суд, авария, ДТП, наркотики, смерть, расследование
Новости СМИ2
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