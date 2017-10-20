В Италии упала часть церкви Санта-Кроче и убила туриста

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На территории Италии в городе Флоренция произошло трагическое падение фрагмента базилики Санта-Кроче, в результате которого скончался испанский турист возрастом 52 года, передает ВВС .

Сообщается, что происшествие случилось на территории одной из главных церквей города Санта-Кроче, в стенах которой покоятся художник Микеланджело, астроном Галилео и философ Макиавелли.

По информации издания, фрагмент базилики, изготовленный из камня, диаметр которого составлял 15 сантиметров, был частью колонны церкви и неожиданно рухнул из высоты более 20 метров прямо на туриста, который стоял под зданием. В связи с инцидентом представители церкви выразили соболезнования семье погибшего, отметив, что просто "ошеломлены" произошедшим.