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В Италии упала часть церкви Санта-Кроче и убила туриста
20.10.2017 16:56

В Италии упала часть церкви Санта-Кроче и убила туриста  Фоторепортаж

На территории Италии в городе Флоренция произошло трагическое падение фрагмента базилики Санта-Кроче, в результате которого скончался испанский турист возрастом 52 года, передает ВВС.

Сообщается, что происшествие случилось на территории одной из главных церквей города Санта-Кроче, в стенах которой покоятся художник Микеланджело, астроном Галилео и философ Макиавелли.

По информации издания, фрагмент базилики, изготовленный из камня, диаметр которого составлял 15 сантиметров, был частью колонны церкви и неожиданно рухнул из высоты более 20 метров прямо на туриста, который стоял под зданием. В связи с инцидентом представители церкви выразили соболезнования семье погибшего, отметив, что просто "ошеломлены" произошедшим.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 25 сентября, в США в результате стрельбы в церкви один человек погиб, семь ранены. Подозреваемый был идентифицирован полицией как 25-летний Эмануэль Киди Самсон из округа Резерфорд. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве.

Теги материала: церковь, Италия, Флоренция, смерть, камень
Новости СМИ2
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