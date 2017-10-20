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Суд над виновницей ДТП в Харькове: в анализах подозреваемой нашли наркотики
20.10.2017 15:58

Суд над виновницей ДТП в Харькове: в анализах подозреваемой нашли наркотики

В полученных результатах анализов, которые сдала виновница смертельной аварии в Харькове Алена Зайцева эксперты обнаружили опиаты. О результатах анализов мочи рассказал прокурор во время заседания суда, которое транслирует украинский телеканал NewsOne.

"Сторона обвинения ходатайствует … относительно результатов медицинского осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения под влиянием медицинским препаратов, которые снижают внимание или скорость реакции. В соответствии с которым у Зайцевой установлен факт употребления опиатов. Ходатайствую о привлечении этого документа", - сказал прокурор в ходе судебного заседания.

Стоит отметить, что ранее анализы подозреваемой были чисты.

В ответ на заявление прокурора, виновница аварии заявила, что периодически проходит медицинские обследования и лечится из-за давно полученной травмы. По ее словам, перед ДТП она не употребляла никаких препаратов.

Адвокат подсудимой, в свою очередь, отметила, что ей нужно как минимум три часа, чтобы разобраться с этой экспертизой. Ее сейчас нельзя принимать, как доказательство в суде.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 18 октября, в Харькове на улице Сумской произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пять человек погибло, 11 человек пострадали и еще шесть получили травмы различной степени тяжести. 

Позже стало известно, что беременная девушка, которая пострадала в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в Харькове, находится в состоянии медикаментозного сна. У 30-летней девушки тяжелая черепно-мозговая травма. В настоящее время она находится в стабильном состоянии. 

 

Теги материала: авария, ДТП, смерть, суд, наркотики
Новости СМИ2
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