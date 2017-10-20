Полиция перекрыла канал торговли украинскими девушками в бордели Израиля

В пятницу, 20 октября, в Днепре перекрыли канал торговли людьми в Израиль. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.
Пор данным сотрудников правоохранительных органов, мужчина с женщиной приезжали в Днепр из Запорожья, где встречались с девушками и предлагали им работу в Израиле.
"Жертвы не имели постоянного места работы, а злоумышленники обещали высокие заработки, поэтому девушки соглашались. Доказано, что таким образом были завербованы и переправлены в город Хайфа в Израиле трое девушек. Там они работали проститутками. Сейчас все пострадавшие вернулись домой", - отметили в полиции.
Стоит отметить, что в ходе досудебного следствия за подозреваемую женщину внесли залог в размере 500 тысяч гривен, а мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Беларуси задержали российского священника, вербовавшего проституток. Мужчину задержали во время посадки в автобус, следовавшего в Санкт-Петербург, вместе с двумя женщинами в возрасте 20 и 30 лет.